Juventus, Allegri telefona Koulibaly: lo vuole in bianconero la prossima stagione

L’avventura in Inghilterra di Kalidou Koulibaly potrebbe terminare prima del previsto, magari già quest’estate. Il difensore ex Napoli non sta vivendo una grande stagione al Chelsea e gradirebbe molto un ritorno in Italia, dove di fatto si è costruito la carriera. Secondo la Gazzetta dello Sport sarebbe addirittura arrivata una telefonata da parte di Massimiliano Allegri, intentoa ribadire al difensore il proprio desiderio di averlo il prossimo anno alla Juventus. Il club bianconero potrebbe pensare ad una operazione simile a quella avvenuta lo scorso anno tra i Blues e l’Inter per Romelu Lukaku: un prestito secco senza obbligo di riacquisto. E ovviamente il difensore dovrebbe ridursi notevolmente l’ingaggio. Come è chiaro, i tasselli del puzzle sono tanti, ma la suggestione c’è.