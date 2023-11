Lecco-Spezia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Lecco-Spezia, match del Rigamonti-Ceppi valevole per il recupero della seconda giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I padroni di casa, dopo un avvio di stagione molto complicato, sembrano aver preso le misure e ora sperano di portare a casa un altro successo tra le mura amiche. La formazione ligure, dal suo canto, ha bisogno di raccogliere altri punti per evitare di complicarsi la vita e scivolare ancora in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 8 novembre alle ore 18:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

