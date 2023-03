Masters 1000 Miami 2023, Sinner: “Felice di essere al terzo turno. Alcaraz? Non vedo l’ora di giocarci”

Jannik Sinner è intervenuto ai microfoni di Tennis Channel dopo la vittoria contro Laslo Djere all’esordio nel Masters 1000 di Miami 2023: “Non era facile perché c’era molto vento e, da un lato del campo, avevi il sole negli occhi quando servivi. È stato un po’ come andare sulle montagne russe, mi do un 7 per la partita. Sono felice di essere al terzo turno“. L’altoatesino ha poi commentato la transizione da Indian Wells alla Florida: “Ho avuto solo tre giorni per provare il campo dato che l’aereo ha fatto ritardo e domenica sono andato a dormire alle 3 di notte. Ho subito notato che la superficie è rapida, anche più dell’anno scorso“.

Non poteva poi mancare una domanda su Carlos Alcaraz: “Giocare ad alti livelli contro di lui è un vero piacere. Lui è un ottimo tennista e merita il numero uno al mondo, non vedo l’ora di affrontarlo di nuovo, magari qui a Miami. Lui ha già vinto molto mentre io ancora nessun trofeo importante, ma siamo entrambi giovani. Giocare contro di lui mi rende un tennista migliore perché diamo vita a grandi match e posso guardare dove migliorare“. Infine, sulla sconfitta in semifinale a Indian Wells proprio contro lo spagnolo: “Ho avuto le mie chance, soprattutto nel primo set. Ho ripensato tanto a un punto che lui ha fatto con la palla corta. Credo che gli abbia permesso di iniziare il secondo set con più fiducia“.