Calendario F1 2024: le date di tutte le gare del Mondiale

La stagione 2024 di Formula 1 è sempre più vicina. Diversi team hanno già svelato le livree delle nuove monoposto, con le altre squadre pronte a farlo nel corso della settimana, prima di partire alla volta del Bahrain. Nelle terre del Golfo Persico andranno in scena i test pre stagionali, seguiti dal primo Gran Premio della stagione, previsto per il 2 marzo. Il calendario del 2024 vanta ventiquattro gare, con il ritorno della Cina per la prima volta dal 2019. Confermati due round in Italia, con il Circus che correrà ad Imola tra il 17 e il 19 maggio e a Monza tra il 30 agosto e l’1 settembre. La stagione si concluderà ad Abu Dhabi con l’ultimo Gran Premio programmato per l’8 dicembre.

CALENDARIO F1 2024

Gran Premio Bahrain (Sakhir) – 2 marzo

Gran Premio Arabia Saudita (Jeddah) – 9 marzo

Gran Premio Australia (Melbourne) – 24 marzo

Gran Premio Giappone (Suzuka) – 7 aprile

Gran Premio Cina (Shanghai) – 21 aprile

Gran Premio Miami (Miami) – 5 maggio

Gran Premio Emilia Romagna (Imola) – 19 maggio

Gran Premio Monaco (Montecarlo) – 26 maggio

Gran Premio Canada (Montreal) – 9 giugno

Gran Premio Spagna (Barcellona) – 23 giugno

Gran Premio Austria (Spielberg) – 30 giugno

Gran Premio Gran Bretagna (Silverstone) – 7 luglio

Gran Premio Ungheria (Budapest) – 21 luglio

Gran Premio Belgio (Spa-Francorchamps) – 28 luglio

Gran Premio Olanda (Zandvoort) – 25 agosto

Gran Premio Italia (Monza) – 1 settembre

Gran Premio Azerbaijan (Baku) – 15 settembre

Gran Premio Singapore (Singapore) – 22 settembre

Gran Premio Stati Uniti (Austin) – 20 ottobre

Gran Premio Messico (Città del Messico) – 27 ottobre

Gran Premio Brasile (San Paolo) – 3 novembre

Gran Premio Las Vegas (Las Vegas) – 23 novembre

Gran Premio Qatar (Lusail) – 1 dicembre

Gran Premio Abu Dhabi (Yas Marina) – 8 dicembre