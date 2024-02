Salernitana, Filippo Inzaghi verso l’esonero: Ballardini in pole

Il derby in famiglia tra l’Inter di Simone Inzaghi e la Salernitana di Filippo Inzaghi sembra essere destinato a saltare. L’allenatore granata infatti sarebbe vicino all’esonero, dopo la sconfitta della Salernitana contro l’Empoli in casa. L’esonero del tecnico, che a sua volta aveva sostituito Paulo Sousa, non è ancora ufficiale, ma Iervolino e Sabatini avrebbero già informato Inzaghi della decisione. In attesa dell’ufficialità, filtrano anche i nomi dei possibili sostituti: in pole ci sarebbe Davide Ballardini, ma tra le ipotesi ci sarebbero anche Fabio Grosso e Fabio Liverani.