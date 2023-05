Calendario Europei 2023 ginnastica ritmica: programma, orari e diretta tv

Il calendario degli Europei 2023 di ginnastica ritmica, in programma da mercoledì 17 a domenica 21 maggio a Baku (Azerbaijan): ecco le informazioni per seguire tutte le gare. La rassegna continentale sarà un importante banco di prova per i Mondiali, in programma tra tre mesi a Valencia e qualificanti per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Occhi puntati sulle Farfalle, ancora a secco di podi nel concorso generale delle ultime tappe di Coppa del Mondo e reduci dall’argento dello scorso anno. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris e Alessia Russo sono partite per l’Azerbaijan insieme alle individualiste Sofia Raffaeli, Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese. A prendere parte alla gara a squadre juniores saranno invece Virginia Cuttini, Gaia D’Antona, Cristina Ventura, Elisa Dobrovolska, Caterina Maltoni, Bianca Vignozzi. Di seguito il programma completo con le dirette tv e streaming.

CALENDARIO EUROPEI BAKU 2023

Mercoledì 17 maggio – Gruppi Junior (No diretta tv/streaming)

10:00 – 11:50 Qualificazioni & All-Around – 5 funi & 5 palle – Gruppo A

11:50 – 13:40 Qualificazioni & All-Around – 5 funi & 5 palle – Gruppo B

16:00 – 16:45 Cerimonia di apertura

16:50 – 17:30 Finale – 5 Funi

17:40 – 18:20 Finale – 5 Palle

A seguire cerimonie di premiazione All around e finali di specialità

Giovedì 18 maggio – Individualiste Senior (Diretta su Rai Sport dalle ore 17.15)

10:00 – 12:00 Qualificazioni – Cerchio & Palla – Gruppo A

13:00 – 15:00 Qualificazioni – Cerchio & Palla – Gruppo B

15:15 – 17:03 Qualificazioni – Cerchio & Palla – Gruppo C

17:20 – 19:08 Qualificazioni – Cerchio & Palla – Gruppo D

Venerdì 19 maggio – Individualiste Senior (Diretta su Rai Play dalle ore 10 alle ore 12, differita su Rai Sport dalle ore 17)

10:00 – 12:00 Qualificazioni – Clavette & Nastro – Gruppo C

13:00 – 15:00 Qualificazioni – Clavette & Nastro – Gruppo D

15:15 – 17:03 Qualificazioni – Clavette & Nastro – Gruppo A

17:20 – 19:08 Qualificazioni – Clavette & Nastro – Gruppo B

Sabato 20 maggio – Finale All-Around Individualiste

10:10 – 12:34 Finale All Around Individualiste – Gruppo B (Diretta su Rai Sport ore 10-11.20, su Rai Play ore 10-12.40)

13:55 – 16:19 Finale All Around Individualiste – Gruppo A (Diretta su Rai Sport)

A seguire Premiazione “Smart Scoring” e Cerimonia di premiazione All Around

17:00 – 18:30 Finale All Around Gruppi – Gruppo B (Diretta su Rai Sport)

18:50 – 20:30 Finale All Around Gruppi – Gruppo A (Diretta su Rai Play)

A seguire Cerimonia di premiazione All Around Gruppi e cerimonia per Team

Domenica 21 maggio – Finali di Specialità

10:05 – 10:37 Individualiste – Cerchio (Diretta su Rai Sport e Rai Play)

10:46 – 11:18 Individualiste – Palla (Diretta su Rai Sport fino alle ore 11, diretta su Rai Play)

11:28 – 12:00 Individualiste – Clavette (Diretta su Rai Play)

12:10 – 12:42 Individualiste – Nastro (Diretta su Rai Play)

A seguire cerimonia di premiazione finali di specialità individuliste

14:10 – 14:55 Gruppi 5 Cerchi (Diretta su Rai Sport)

15:05 – 15:45 Gruppi 3 Nastri + 2 Palle (Diretta su Rai Sport)

A seguire cerimonia di premiazione finali di specialità Gruppi