Calciomercato, Manchester United prepara offerta da 92 miloni per Kane

Non è un segreto, Harry Kane resta l’obiettivo numero uno dellla prossima estate per il Manchester United e il suo attacco. Secondo il “The Telegraph”, i Red Devils sono pronti a rilanciare per il centravanti del Tottenham e della Nazionale inglese. La dirigenza starebbe preparando un’offerta di circa 92 milioni di euro per il cartellino di Kane, che al momento ha un contratto in scadenza a giugno del 2024.