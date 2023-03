Calciomercato, l’Aston Villa sogna Lukaku per il suo attacco

Il futuro di Romelu Lukaku è senz’altro in bilico. Destinato a fine stagione a rientrare al Chelsea, proprietario del suo cartellino, l’attaccante belga inizia a sondare le varie ipotesi. Un’altra stagione all’Inter, seppur inizialmente nei piani dei nerazzurri, ora non è affatto scontata dopo la travaglia annata che sta vivendo a Milano. Una permanenza a Londra con la maglia dei Blues anche pare piuttosto inverosimile, quindi iniziano a farsi avanti le pretendenti. Secondo il portale specializzato todofichajes.com, molto attento pare essere l’Aston Villa, a caccia di un rinforzo in avanti per la prossima stagione visto che Ings, passato a gennaio al West Ham, non è stato mai sostituito.