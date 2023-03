Bellucci-Zhang oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Masters 1000 Miami 2023

Le indicazioni per seguire la sfida tra Mattia Bellucci e Zhizhen Zhang, valevole per il primo turno delle qualificazioni del Masters 1000 di Miami. Mattia prova a chiudere con un buon risultato quella che senza dubbio è stata una trasferta oltreoceano fin qui avara di risultati. Il tennista lombardo è in Nordamerica da più di un mese ma finora è arrivato solo un successo la scorsa settimana nelle qualificazioni del ricco challenger di Phoenix. C’è da dire che anche il cinese Zhang dopo essere entrato per la prima volta nei 100 non ha esattamente brillato in questa prima parte di 2023, con una sola vittoria all’attivo. I due scenderanno in campo come 4°match a partire dalle 16:00 italiane. Non è prevista produzione e diretta televisiva del tabellone di qualificazione.