Ciclismo, Brugge-De Panne 2023: programma, orari, diretta tv e streaming

Mercoledì 22 marzo 2023 è il giorno della Brugge-De Panne, corsa belga che inaugura la stagione delle Classiche del Pavè. Un appuntamento sulla carta per i velocisti, con i 211 km da Brugge a De Panne e un circuito finale di 47 km da ripetere tre volte. I settori sulle pietre non dovrebbero impedire la volata di gruppo, con Fabio Jakobsen e Dylan Groenewegen che sono solo due dei tanti sprinter attesi. Lo scorso anno vinse Tim Merlier, al momento non presente nella start list provvisoria.

