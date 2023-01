Calcio, il Wuhan non si iscrive al campionato: stop alle attività

Il Wuhan Yangtze ha annunciato lo stop alle attività calcistiche. Il club cinese, retrocesso dalla Super League, era da poche settimane stato penalizzato per non aver pagato gli stipendi dei giocatori.Il Ecco il comunicato: “Il club ha rappresentato la città di Wuhan nella provincia di Hubei della Cina centrale nei campionati di calcio professionistici cinesi per 11 stagioni consecutive dal 2012 nel tentativo di continuare a sviluppare lo sport”. Ovviamente, il club ha promesso di saldare eventuali pagamenti in sospeso dovuti al personale.