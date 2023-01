Arianna Fontana, Malagò: “Dispiaciuto e amareggiato, aspetto una sua chiamata”

“Sono profondamente amareggiato dalle frasi che ho letto. Arianna sa quanto le sono stato vicino in tutti questi anni, sin dalla mia elezione a Presidente del Coni, attraverso riunioni e contatti costanti e ricordo che l’ho incontrata lo scorso 11 gennaio a Milano, quando mi è venuta a trovare con Anthony nella sede di Milano Cortina 2026″. Comincia così la nota del presidente del Coni, Giovanni Malagò, in replica alle dichiarazioni di Arianna Fontana di questa mattina nel quale annunciava che non sarebbe tornata a gareggiare con lo staff tecnico e che la fiducia è ormai irrecuperabile

“In quell’occasione – continua Malagò – abbiamo parlato dettagliatamente di tanti temi che riguardano lei e suo marito, da adesso fino al 2026 e successivamente ho condiviso i contenuti del colloquio con la Federazione e il suo Presidente Gios. Non voglio aggiungere altro per rispetto alla straordinarietà dell’atleta, però onestamente – non solo in qualità di Presidente del Coni – ma a livello umano e in nome del rapporto personale e dell’affetto che mi lega a lei e che tutti conoscono, mi sento di dire che sono rimasto sinceramente molto dispiaciuto per quello che ha dichiarato. Mi aspetto che mi chiami per chiarire”, conclude il numero uno dello sport italiano.