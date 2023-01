Calcio: primo incontro tra Russia e Uefa, ma lo stop alla sospensione è molto lontano

Nella giornata di oggi c’è stato un incontro tra i funzionari Uefa ed il vicepresidente della Federcalcio russa Aleksandr Alaev. Questi sono stati i primi colloqui faccia a faccia da quando la Russia ha minacciato il mese scorso di lasciare la Uefa e cercare di unirsi al calcio asiatico. Ricordiamo come le squadre russe sono state bandite dalle competizioni Uefa e Fifa per via della guerra in Ucraina ed al momento non c’è modo di tornare indietro rispetto a quelle decisioni che sono state confermate anche dal Tas di Losanna. La settimana scorsa invece, ci sono stati dei colloqui con il Cio, con l’obiettivo di aiutare i russi a competere nelle qualificazioni per le Olimpiadi di Parigi del 2024.