F1, 77 giri per Shwartzman con la SF21 nel primo giorno di test a Fiorano

Per la prima volta nel 2023 si è acceso il motore della Ferrari, che è scesa in pista sul circuito di Fiorano con Robert Shwartzman al volante della SF21 di due stagioni fa. Il development and reserve driver al mattino ha percorso un numero limitato di giri dal momento che la pista era in condizioni tutt’altro che ottimali a causa del bagnato e delle temperature rigide. Allo stop per la pausa pranzo Shwartzman aveva all’attivo 35 giri con gomme da bagnato. Nel pomeriggio uno scroscio d’acqua ha ulteriormente rallentato il programma ma il pilota è comunque riuscito a completare altri 52 giri montando anche gomme da asciutto nel run conclusivo, percorrendo in totale 77 passaggi pari a 259 chilometri. Presenti ai box anche tre allievi della Ferrari Driver Academy – Arthur Leclerc e le due ragazze, Maya Weug e Aurelia Nobels. Il test della Scuderia Ferrari prosegue domani, quando in programma al volante della SF21 ci sarà il primo dei due titolari, lo spagnolo Carlos Sainz.