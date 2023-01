F1, Liberty Media contro la Fia: “Inaccettabili commenti di Ben Sulayem sul valore del campionato”

E‘ scontro tra la Fia, la Federazione automobilistica internazionale, e Liberty Media che detengono i diritti e la gestione della F1. I proprietari di Liberty Media hanno risposto in modo duro alle dichiarazioni del numero uno della Fia Mohamed Ben Sulayem, accusandolo di aver fatto commenti inaccettabili sul valore del campionato mondiale in relazione a una proposta di 20 miliardi di euro dall’Arabia Saudita per acquistare la F1: “Dichiarazioni che oltrepassano i limiti sia del mandato della Fia che dei suoi diritti contrattuali. Liberty Media ha il diritto esclusivo di sfruttare i diritti commerciali nel Fia F1 World Championship. Qualsiasi suggerimento o implicazione contraria, o che qualsiasi potenziale acquirente dell’attività di F1 sia tenuto a consultare la Fia, è sbagliato”, si legge nel documento firmato dal direttore legale della F1 Sacha Woodward Hill.