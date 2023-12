In casa del Psg, la Roma femminile perde per 2-1, nella gara valida per la fase a gironi di Champions League. Le parigine si portano in vantaggio al 45′ grazie al rigore di Geyoro e raddoppiano un minuto più tardi con una rete firmata da Katoto. E’ poi Giacinti al 58′ ad accorciare le distanze, senza che però la Roma riesca a raggiungere il pareggio.