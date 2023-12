Pagelle Rakow-Atalanta 0-4, voti e tabellino Europa League 2023/2024

Le pagelle di Rakow-Atalanta 0-4 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Europa League 2023/2024. Chiude con il quarto successo in questa fase a gironi la squadra di Gian Piero Gasperini, che domina in Polonia nonostante un turnover molto ampio. Tanti giovani in campo, con Bonfanti in rete oltre alla doppietta di Muriel e alla rete di De Ketelaere che ha chiuso ogni discorso.

RAKOW (3-4-3): V. Kovacevic 5.5; Racovitan 5, A. Kovacevic 5, Jean Carlos 5 (33’st Sorescu 6); Tudor 5.5, Berggren 5, Kochergin 4.5 (16’st Cebula 5.5), Plavsic 5; Yeboah 5 (16’st Crnac 6), Zwolinski 5 (36’st Piasecki sv), Nowak 5 (36’st Kittel sv). In panchina: Tsiftsis, Mras. Allenatore: Szwarga 5

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi 6.5 (39’st Rossi sv); Hateboer 6.5, Bonfanti 7, Del Lungo 6.5; Holm 6.5 (39’st Palestra sv), Pasalic 6, Adopo 6 (47’st Mendicino sv), Zortea 6; Miranchuk 7 (44’st De Nipoti sv), Muriel 7.5 (45’st Cisse sv), De Ketelaere 6.5. In panchina: Vismara, Colombo, Manzoni, Ceresoli, Bonanomi. Allenatore: Gasperini 7

Arbitro: Jorgji (Albania)

Reti: 14′ Muriel, 26′ Bonfanti, 72′ Muriel, 92′ De Ketelaere

Note: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Holm, Tudor, Bonfanti. Angoli: 6-6. Recupero: 1′ pt, 4′ 2t.