Basket, Eurolega: la Virtus Bologna piega il Baskonia per 81-88

La Virtus Bologna ha la meglio su Baskonia per 81-88, nella gara valida per l’Eurolega. La formazione italiana domina il primo quarto, ma poi il match si accende e gli avversari si fanno pericolosi sino agli ultimi minuti sul parquet. Ora i bolognesi sono pronti a tornare in Italia per giocare contro il Venezia in campionato.

La Virtus Bologna si presenta in campo con decisione e amministra il primo quarto di partita. Il ritmo di gioco non è particolarmente elevato, ma perfetto per la formazione italiana che mette in difficoltà il Baskonia. Grazie alle numerose triple, molte delle quali firmati da Belinelli, la Virtus conquista il primo parziale e va a riposo sul 15-24. Nel secondo quarto, il Baskonia riesce a entrare in partita e dà inizio a una serie di sorpassi e controsorpassi, con i bolognesi che mantengono un gioco di intensità. Nel momento del fischio che segna l’inizio dell’intervallo, il punteggio sul tabellone è di 43-42. Al ritorno in campo per la seconda metà di match, la partita si presenta intensa, proprio come sul finale del secondo quarto. Baskonia e Bologna continuano a superarsi a vicenda, dando vita ad un valzer di triple e tiri dalla lunetta. Mancano solo dieci minuti di gioco, quando il punteggio vede i bolognesi in vantaggio per 60-63. Nel quarto finale, la Virtus guadagna un decente vantaggio dopo una prima fase di grande battaglia con la formazione avversaria. Grazie all’ultima tripla, messa in rete da Belinelli, i bolognesi portano a casa la vittoria per 81-88.