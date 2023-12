Calcio a 5: niente Mondiali per gli azzurri, sconfitti dalla Spagna

La Nazionale azzurra di calcio a 5 saluta il sogno Mondiale, dopo la mancata impresa contro la Spagna. Contro le Furie Rosse, l’Italia perde 0-4 e saluta la poca speranza rimasta di andare ai playoff per i Mondiali del 2024 in Uzbekistan. Gli azzurri risultano così i peggior secondi e ad accedere agli spareggi saranno Finlandia, Croazia, Polonia e Paesi Bassi. Le parole di Bellarte: “La sconfitta di oggi è dura, perché segna una fine di questo percorso di qualificazione. Abbiamo fatto un cammino tutto sommato in linea con quello che dovevamo fare, certo poteva andare meglio avessimo avuto la possibilità di partecipare al play off. È fuori dubbio che il nostro è un processo lungo, che ha l’obiettivo di portarci a competere sempre più ad alto livello. Siamo partiti bene nel girone, poi è mancato qualcosa nel resto del cammino. Oggi era da dentro o fuori, sapevamo sarebbe stata difficile. Ci è mancata esperienza, non solo oggi ma nel corso di tutto il girone. Il nostro percorso aveva messo in conto qualche passaggio a vuoto: dispiace non esserci qualificati al Mondiale, è la seconda non qualificazione, ma è una tappa fondamentale nel percorso dei ragazzi, deve essere d’esperienza per quello che verrà in futuro“.