Liga 2023/2024: Sergi Roberto trascina con una doppietta il Barcellona per il 3-2 all’Almeria

Terminata la sfida valida per la 18esima giornata di Liga 2023/2024 tra Barcellona e Almeria. Il capitano Sergi Roberto trascina la sua squadra ad una vittoria nei minuti finali per 3-2, guadagnando tre punti importantissimi per la classifica.

Alla fine del primo tempo arrivano fischi per i Barcellona, inchiodato sull’1-1 dall’Almeria: ai blaugrana servirà una ripresa su ben altri ritmi. La squadra di Xavi si sblocca su palla inattiva al 33′. Il brasiliano Raphinha torna al gol dopo tre mesi approfittando di una corta respinta di Maximiano, che pure aveva compiuto una grande parata sulla testata di Araujo, 1-0. Il pareggio di Baptistao arriva al 42′. La giocata sbagliata di Araujo sul passaggio di Arribas rimette in gioco Baptistao nell’azione: rete convalidata dopo il consulto con il VAR, 1-1.

Il Barca parte con un altro piglio nel secondo tempo. Zuccata vincente ancora da corner al 60′, stavolta del capitano Sergi Roberto: catalani di nuovo avanti, 2-1. Errore clamoroso di Pena in uscita al 71′, Gonzalez ne approfitta e deposita dentro a porta vuota, 2-2. All’83′ il Barcellona trova il gol vittoria. Invenzione di Lewandowski che in profondità spiana la strada alla doppietta di Sergi Roberto, che risponde presente nel momento più difficile, 3-2.