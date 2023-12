Barcellona-Almeria, Xavi: “Primo tempo inaccettabile, alla squadra è mancata l’anima”

Al termine della sfida tra Barcellona ed Almeria conclusa per 3-2, l’allenatore blaugrana Xavi ha raccontato le sue sensazioni riguardo a questo match della 18esima giornata di Liga 2023/2024.

“C’è stata più sofferenza di quanto mi aspettassi e di quanto meritassimo. Abbiamo tirato 30 volte e preso due gol. Il primo tempo è inaccettabile come allenatore, il secondo tempo sì. Abbiamo fallito tanto e siamo con quella tendenza da un po’, un mese e mezzo o due. Avevamo bisogno di più ritmo, intensità. Andreas (Christensen, ndr) aveva il giallo e il rischio era importante“.

“Alla squadra è mancata l’anima. La squadra non ha quell’anima che aveva la scorsa stagione. Né aggressività, né concentrazione… Quello del secondo tempo è il Barça che voglio. Mi dà soddisfazione che sia Sergi Roberto a segnare perché è un esempio, che giochi o meno. Ha quasi fatto una tripletta, ma al di là di questo c’è il lavoro, come incoraggia le persone. Sono felice per lui“. Riguardo a Gundogan ed i giovani: “Penso che Gündo sia a suo agio, questa è la base da cui partire. Note positive dai i giovani, Oriol e Iñaki“.