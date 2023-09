Cagliari, Petagna: “Nulla contro Monza, ma qui Ranieri crede in me”

Il nuovo arrivato in casa Cagliari, Andrea Petagna, ha parlato nella sua conferenza stampa di presentazione. Ecco le sue parole: “Mi sento bene, soprattutto fisicamente. Ho avuto questo problema a Bologna, per fortuna non è una lesione. Sto lavorando per poter essere a disposizione domenica, poi saranno valutazioni che farà Ranieri. Le mie parole su Monza? Mi sono espresso male, volevo dire che non vedevo l’ora di partire per Cagliari. A Monza non c’erano più le condizioni per rimanere, volevano puntare su altri. Non ho nulla contro i miei ex compagni, i tifosi o Galliani che per me è come un secondo padre: non volevo essere offensivo verso nessuno”.

E ancora: “Ho scelto Cagliari perché è una società storica che mi voleva fortemente, con un allenatore che crede nelle mie potenzialità. È bastata una telefonata di una leggenda come Ranieri per convincermi: mi ha detto che voleva chi venisse a lottare, a me piace mettermi in gioco e combattere. Il calendario non è stato a nostro favore e avremo ancora partite difficili, ma non dobbiamo abbatterci: sono convinto che stando uniti potremo raggiungere la salvezza. Pavoletti? Possiamo assolutamente giocare assieme. Spero di fare una grande stagione e tornare in Nazionale”.