Bologna, Kristiansen: “Il club ha un progetto in cui credo, obiettivi? Far meglio dell’anno scorso”

Kristiansen parla del suo arrivo a Bologna e delle motivazioni della sua scelta: “Ho scelto il Bologna perchè ha un progetto in cui credo, oltre all’aspetto tattico che prospetta una difesa a quattro in cui mi trovo molto bene. Durante la trattativa ho avuto modo di parlare molto con Thiago Motta, con il quale sono sicuro che riuscirò ad esprimere al meglio le mie qualità. La cosa che mi ha impressionato è stato l’atteggiamento che la squadra assume in campo. Già dalla prima partita ho avuto un impatto positivo, con una buona prestazione che mi ha subito dato fiducia. Sono comunque disponibile a poter cambiare la mia posizione in campo, non si tratta di snaturarmi ma di un proseguire un percorso di crescita. La Nazionale? Sono stato molto felice per la convocazione, il ruolo di terzino puro che riesce a garantirmi il Bologna è anche una delle ragioni che spero mi consentirà di riconfermarmi anche con la Danimarca. Ho parlato di Bologna con Maresca, ma anche con alcuni compagni di Nazionale come Skov Olsen. Mi hanno dato dei consigli su come affrontare la Serie A ma anche rispetto alla vita quotidiana in città. In Premier League ho imparato molto, nonostante una stagione come quella trascorsa al Leicester in cui non siamo riusciti ad ottenere la salvezza. Non c’era sicuramente l’ambiente più sereno possibile, ma quest’esperienza mi ha reso anche caratterialmente più forte e consapevole. Obiettivi? La scorsa stagione è stata molto importante per il Bologna, con il miglior posizionamento in classifica degli ultimi vent’anni. All’interno del gruppo sappiamo però che quest’anno possiamo alzare ulteriormente l’asticella e raggiungere un risultato ancora superiore”.