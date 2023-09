Vuelta 2023 18ª tappa, Caruso: “Contento del secondo posto, Evenepoel superiore”

“Sapevamo tutti che Remco era più forte tra quelli che erano entrati nella fuga e lo ha dimostrato. Il secondo posto di oggi vale tantissimo per me, sono soddisfatto di quello che ho fatto, è stato una buona giornata. Provare a seguire Remco è come seguire uno scooter, ma è difficile anche per altri corridori. Sono davvero contento”. Queste le parole del ciclista della Bahrain Victorius Damiano Caruso dopo il secondo posto nella diciottesima tappa della Vuelta a España 2023, la Pola de Allande – La Cruz de Linares di 179 chilometri.