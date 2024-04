Cagliari-Juventus 2-2, Nandez non ci sta: “Non ho toccato Chiesa, non è mai fallo”

Il centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez commenta ai microfoni di Dazn la punizione che ha portato la Juventus al 2-1: “Mi dispiace molto, quello con Chiesa non è mai fallo. Non c’è stato fallo, ma questo è il calcio. Poco si può fare. Mi dispiace perché ci tenevo molto. Non c’è stato contatto, Chiesa ha urlato, ma io non l’ho toccato. Abbiamo passato sei, sette mesi di sofferenza, ma abbiamo tirato fuori l’unità. Insieme al mister resteremo in Serie A“.