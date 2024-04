La Roma può decidere: giocare domenica col Napoli oppure sabato con soli due giorni di riposo

La Roma può decidere. Una volta posizionata la prosecuzione di Udinese-Roma a giovedì 25 aprile alle ore 20, quei venti minuti circa da giocare che rimangono dopo la sospensione forzata al Bluenergy Stadium per il malore occorso a Ndicka, la Lega Serie A ha concesso ai giallorossi di riflettere alcune ore su cosa fare della partita col Napoli. La Roma, infatti, sarà impegnata il giovedì successivo (2 maggio) contro il Bayer Leverkusen, ragion per cui avrebbe preferito un anticipo al sabato, chiedendo però di non piazzare la partita di Udine al giovedì.

In questo modo, per rispettare il consueto lasso di tempo di recupero che non è inferiore a tre giorni, la partita contro i partenopei si dovrebbe disputare di domenica. Ma la Roma, eccezionalmente, potrà scegliere di giocare sabato, dunque con due soli giorni di recupero dopo i venti minuti con l’Udinese. Sarebbe un caso davvero unico e la Roma riflette. E’ per questo, dunque, che gli anticipi e posticipi non sono stati resi noti oggi come da programma, ma soltanto domani, una volta presa una decisione da parte dei capitolini.