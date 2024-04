Galliani: “Sono un tifoso del Milan, magari il derby lo vinciamo”

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset del derby di Milano, in programma per lunedì prossimo: “Adesso sono un semplice tifoso del Milan, non commento le questioni rossonere. Magari il derby lunedì lo vinciamo. E’ incredibile pensare che negli primi due anni in Serie A il Monza abbia avuto la meglio su squadre contro la Juventus, l’Inter, il Milan e il Napoli. Queste sono le belle cose che lo sport regala. Un’altra cosa bella è che ci siano cinque squadre italiane in Champions League e non è impossibile che non ce ne siano sei”.