MOVIOLA – Salernitana-Empoli, Pellegrino tampona Fazzini: per Mariani è rigore, segna Niang

Episodio da moviola nel finale di Salernitana-Empoli. Fazzini dà spettacolo e si infila in area, dove viene tamponato da un ingenuo Pellegrino: il difensore di proprietà del Milan sbaglia la tempistica dell’intervento, l’arbitro Mariani fischia il rigore e questo, dopo un po’ di litigio per batterlo a tutti i costi, viene tirato da Mbaye Niang, che è perfetto e torna a segnare in Serie A per un gol pesantissimo in zona salvezza. Giusta l’assegnazione del rigore, confermata dal Var.