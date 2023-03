Bundesliga 2022/2023: il Bayern Monaco vince in casa dello Stoccarda 1-2 e torna al primo posto

Vittoria importante nel tardo pomeriggio di Bundesliga per il Bayern Monaco che, in trasferta, batte lo Stoccarda per 1-2 in un match con diverse emozioni. Bisogna aspettare la fine della prima frazione per trovare il primo gol, quando l’ex Juventus de Ligt tira una cannonata dalla distanza che batte il portiere avversario. Nel secondo tempo ci mette la firma anche Choupo-Moting. Al minuto 88 prova a riaprila Perea, ma non basta. La gara termina 1-2. Bayern Monaco che quindi torna di nuovo prima, a pari punti con il Borussia Dortmund. Stoccarda in quindicesima.