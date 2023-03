Atalanta-Udinese 0-0, Gasperini: “Ci è mancato il gol, ma buona prestazione”

Dopo il pareggio per 0-0 contro l’Udinese, il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato a Dazn. Ecco le sue parole: “I ragazzi hanno fatto tutto quello che potevano, con una buona gara soprattutto nel secondo tempo. Abbiamo avuto la partita in mano, con parecchie conclusioni. Non siamo riusciti a vincere, ma resta una buona gara”.

E ancora: “Ho provato soluzioni diverse visto che ci avevano preso le misure, abbiamo creato buone situazioni ma non siamo riusciti a segnare. Pasalic e Muriel quando sono entrati hanno fatto molto bene, giocatori che finalmente stiamo recuperando. Ora proveremo a recuperare anche Zapata, sono tutti ragazzi che possono darci molto da qui alla fine della stagione. Per Lookman e Hojlund è difficile giocare agli stessi livelli del girone di andata, quindi c’è bisogno di tutti. Dalle ultime sei partite sembra che abbiamo una frenata, ma siamo soddisfatti dei punti fin qui conquistati”.