Maratona Tokyo 2023 in tv: data, orario e diretta streaming running

Tutto pronto per la Maratona di Tokyo 2023, corsa di running in programma nella notte italiana tra sabato 4 domenica 5 marzo: ecco, di seguito, le informazioni per seguire la gara. Tutto pronto per la prima 42.195 km del circuito Major della stagione. Complici anche le rinunce dell’ultimo minuto causa infortunio di Cybrian Kotut e Dawit Wolde e Joan Melly, i fari saranno puntati soprattutto su Sisay Lemma, Bernard Koech, Ashete Bekere e Rosemary Wanjiru. Grande attesa dunque per l’evento che si preannuncia spettacolare: chi trionferà? L’appuntamento è a partire dalle ore 1.10 della notte italiana fra sabato 4 e domenica 5 marzo in Piazza della Vittoria. La Maratona di Tokyo 2023 verrà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma a pagamento Discovery + (collegamento a partire dalle ore 1.00 italiane). In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca al termine e tutti i risultati per non perdersi nemmeno un’emozione.