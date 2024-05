Bruges-Fiorentina, fuochi d’artificio nella notte fuori dall’hotel dei viola

Una vigilia non facile per i calciatori della Fiorentina a Bruges, dove questa sera andrà in scena la semifinale di ritorno di Conference League. Nel corso della notte – riporta la testata “Neuwsblad Sport” – alcuni tifosi della formazione belga hanno infatti deciso di accendere dei fuochi per provare a disturbare il sonno dei viola nei pressi dell’albergo che ospita la squadra di Vincenzo Italiano. Intanto sono attesi in giornata in Belgio anche più di mille tifosi gigliati. Le autorità locali hanno rinforzato la sicurezza sia in centro che nella zona intorno allo stadio Jan Breydel.