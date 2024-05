Roma, il Bayer Leverkusen già pensa alla finale: pubblicate le modalità di vendita dei biglietti

Nessuna scaramanzia. Il Bayer Leverkusen, forte dell’imbattibilità in tutta la stagione e del 2-0 con cui ha battuto la Roma all’Olimpico nell’andata della semifinale di Europa League, pensa già alla finale di Dublino e ha pubblicato un articolo sulle modalità di vendita dei biglietti. Una mentalità tutta tedesca, un servizio in più per i propri tifosi che si sentono già con un piede e mezzo nell’atto conclusivo del torneo, ma che sta facendo rumore sui social.

Anche perché, prima del post Twitter definitivo in cui viene scritto “Se domani raggiungiamo la finale” con successivamente la restante parte delle informazioni utili su prezzi e modalità di acquisto a partire da venerdì, il club delle Aspirine aveva pubblicato un tweet ancora più austero, dove nella didascalia non vi era nemmeno un dubitativo e un condizionale, ma si parlava direttamente dei biglietti della finale come se questa fosse già raggiunta. Invece ci sono da giocare altri 90 minuti, anche se per i giallorossi sarà durissima.