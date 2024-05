Ultras Juventus Viking: “Motta e Conte non li vogliamo: Max Allegri portaci la Coppa Italia”

“Roma, finale di Coppa Italia, e a Bologna, ci saremo per vincere e per dire che noi Motta e Conte non li vogliamo: Max portaci la Coppa Italia!”. E’ questa la nuova presa di posizione degli ultras della Juventus del gruppo dello storico gruppo dei Viking, che dopo il comunicato congiunto dei gruppi organizzati bianconeri, che hanno annunciato lo sciopero del tifo per le prossime partite casalinghe, hanno precisato di recarsi in piene forze nelle due trasferte di fine stagione per sostenere la squadra, l’allenatore Allegri e per contestare i nomi di Motta e Conte associati alla Vecchia Signora per la panchina del prossimo anno.

‼️ | The Viking ultra group: No to Motta and Conte, only Allegri: bring us the cup Max. pic.twitter.com/K810QI7i7L — Juventus News Live (@juvenewslive) May 8, 2024