Bronzetti-Tsurenko oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Australian Open 2024

Lucia Bronzetti incontrerà Lesia Tsurenko nel match valido per il primo turno degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). Ostacolo non insormontabile per la giocatrice azzurra, che debutta a Melbourne contro la 28esima testa di serie e lo fa da sfavorita. Tsurenko ha molta più esperienza nel circuito ed ha ottenuto risultati migliori negli ultimi tempi, tuttavia Lucia ha dimostrato di potersela giocare alla pari con tutte le avversaria e potrà senz’altro giocarsi le proprie carte anche contro l’ucraina. L’unico precedente risale al torneo di Madrid dello scorso anno e Bronzetti perse in due set.

Bronzetti e Tsurenko scenderanno in campo oggi, domenica 14 gennaio, all’ora 01:00 italiana sulla 1573 Arena. La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 (210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming tramite le piattaforme di riferimento Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la sfida tra Bronzetti e Tsurenko oltre a monitorare tutte le partite degli italiani (e non solo) durante le due settimane di Melbourne, garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.