Arnaldi-Walton oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Australian Open 2024

Matteo Arnaldi incontrerà Adam Walton nel match valido per il primo turno degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). Reduce dai quarti raggiunti a Brisbane nel torneo inaugurale della nuova stagione, il talento sanremese tornerà in campo per l’Happy Slam, dove debutterà contro il beniamino di casa Walton. Omaggiato di una wild card, farà il suo esordio nel main draw di un Major e giocherà appena il suo secondo match della carriera a livello Atp dopo quello perso la settimana scorsa contro Lehecka ad Adelaide. Tra i due non ci sono precedenti, ma a scendere in campo con i favori del pronostico sarà Arnaldi.

Arnaldi e Walton scenderanno in campo oggi, domenica 14 gennaio, all’ora 01:00 italiana sulla Kia Arena. La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che trasmetterà il torneo tramite i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 (210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme di riferimento Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, pure Sportface.it seguirà il match tra Arnaldi e Walton e monitorerà inoltre tutte le partite degli italiani (e non solo) durante le due settimane di Melbourne, garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.