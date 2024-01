Sinner-Van De Zandschulp oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Jannik Sinner se la vedrà contro Botic Van De Zandschulp nel primo turno degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). Inizio non morbidissimo per l’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill, che trova subito sul suo percorso un avversario scorbutico come il top sessanta olandese. Quest’ultimo ha già raccolto ottimi risultati in carriera sul veloce e possiede un grande servizio, oltre a dei colpi di inizio gioco molto penetranti e violenti. Tra i due tennisti si tratta del primo scontro diretto della carriera, con Sinner che partirà assolutamente favorito secondo le quote dei bookmakers. In palio per l’altoatesino c’è un secondo turno nettamente alla portata contro uno tra il qualificato olandese Jesper De Jong oppure l’argentino Pedro Cachin.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Sinner e Van De Zandschulp scenderanno in campo nella notte tra sabato 13 e domenica 14 gennaio. I due giocatori sono pianificati come primo incontro sulla Rod Laver Arena con inizio fissato alle ore 02.00 italiane. La copertura televisiva è affidata a Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso i canali di riferimento Eurosport 1 e Eurosport 2 (210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming tramite le piattaforme Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il debutto di Sinner nel primo Slam della stagione. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.