Bronzetti-Peterson oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Rabat 2023

Lucia Bronzetti affronterà Rebecca Peterson al primo turno del Wta di Rabat 2023, in programma dal 21 al 27 maggio sulla terra rossa. La tennista azzurra è reduce dalla semifinale raggiunta a Firenze e, in generale, è stata brava a reagire dopo un inizio di stagione da incubo. A livello Wta (dai 250 in su), tuttavia, Bronzetti fa ancora molta fatica e insegue una vittoria che le darebbe molta fiducia. L’auspicio è che possa arrivare in Marocco, dove debutta contro la svedese Peterson, che non gioca un match ufficiale da oltre un mese. Lucia è avanti 2-0 nei precedenti.

Bronzetti e Peterson scenderanno in campo oggi, martedì 23 maggio, come 2°match sul Campo 2 dalle 12:00 italiane. La copertura televisiva del torneo femminile è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sportface.it ovviamente seguirà l’evento marocchino, garantendo ai propri lettori dirette testuali, aggiornamenti in tempo reale ed approfondimenti al termine del match per tutta la durata della manifestazione.