Brasile: Consiglio federale di medicina vieta gli steroidi per uso estetico e sportivo

Il Consiglio federale di medicina del Brasile ha proibito la prescrizione medica di terapie ormonali con steroidi androgeni e steroidi anabolizzanti a scopo estetico, per guadagnare massa muscolare o per migliorare le prestazioni sportive. La decisione è stata presa a causa della mancanza di prove scientifiche sufficienti a supporto del beneficio e della sicurezza del paziente, secondo quanto riporta Agencia Brasil. Il Consiglio avverte sui potenziali rischi dell’uso di dosi ormonali inadeguate e della possibilità di effetti collaterali dannosi, anche con l’uso di dosi terapeutiche, specialmente in casi di carenza ormonale correttamente non diagnosticata. Si stabilisce quindi che la prescrizione medica delle terapie ormonali è indicata in caso di carenza specifica comprovata, in base all’esistenza di un legame causale tra la carenza e il quadro clinico, dove il sostituto ormonale fornisce benefici scientificamente comprovati, essendo “vietata al medico la prescrizione di farmaci con indicazione non ancora accettata dalla comunità scientifica“. Resta proibito inoltre l’uso di terapie ormonali per rallentare, modulare o prevenire l’invecchiamento.