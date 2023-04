Internazionali d’Italia 2023, line-up di altissimo livello: presenti tutte le prime 70 del ranking

Si prospetta un tabellone femminile di assoluto livello quello dei prossimi Internazionali d’Italia 2023, che vedranno la partecipazione di tutte le prime 70 giocatrici del ranking Wta. Presente anche la numero uno del mondo, la polacca Iga Swiatek, che ha conquistato il successo nelle ultime due edizioni, ma non mancheranno neanche la bielorussa Aryna Sabalenka e la statunitense Jessica Pegula; tra le top-ten in campo anche la tunisina Ons Jabeur e la francese Caroline Garcia. Per quanto riguarda le italiane, invece, a guidare la truppa sarà la numero uno Martina Trevisan, insieme a Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini. Grande ritorno per l’ex numero tre del mondo Elina Svitolina, rientrata lo scorso 3 aprile nel 500 di Charleston, dopo oltre un anno di assenza dal circuito per maternità.