Masters 1000 Montecarlo 2023: esordio positivo per Ruud e Rune, convince Zverev

Si è chiusa una bella giornata di tennis sui campi del Masters 1000 di Montecarlo, un mercoledì interamente dedicato agli incontri di secondo turno. Convince Alexander Zverev, che si impone 6-4 6-4 su Roberto Bautista Agut e conquista il suo successo numero 349 in carriera, il 110° sull’amata terra battuta, quella su cui ha già vinto tre titoli Masters 1000. Il prossimo avversario del tedesco sarà Daniil Medvedev, affrontato già 13 volte in carriera ma mai su questa superficie. Il russo ha giocato benissimo contro Lorenzo Sonego e ha lasciato all’italiano solamente 5 game, sconfiggendolo 6-3 6-2 e vincento il suo 30° match stagionale, come mai nessuno dal 2005 a questo punto dell’anno. Vince anche Casper Ruud, che prosegue il suo buon momento dopo aver vinto il titolo nell’ATP 250 di Estoril: il norvegese si trovava di fronte l’ostico Botic van de Zandschulp e, al contrario di quanto accaduto a Miami, è riuscito a spuntarla in due set: 7-5 7-6. Secondo turno in cui sorridono anche Holger Rune (6-2 6-4 a Dominic Thiem), Taylor Fritz (7-6 6-2 a Stan Wawrinka) e Karen Khachanov (7-6 6-2 su Ilya Ivashka), mentre tra le non teste di serie sono da segnalare i successi del talentuoso Jiri Lehecka, del potente Jan-Lennard Struff e del big server Nicolas Jarry.

MASTERS 1000 MONTECARLO – I RISULTATI DI MERCOLEDI’ 12 APRILE

(13) Alexander Zverev b. Roberto Bautista Agut 6-4 6-4

(4) Casper Ruud b. Botic van de Zandschulp 7-5 7-6

(6) Holger Rune b. Dominic Thiem 6-2 6-4

Nicolas Jarry b. Alexei Popyrin 3-6 7-5 6-4

(7) Jannik Sinner b. Diego Schwartzman 6-0 3-1 ret.

(16) Lorenzo Musetti b. Luca Nardi 6-0 6-0

(3) Daniil Medvedev b. Lorenzo Sonego 6-3 6-2

(8) Taylor Fritz b. Stan Wawrinka 7-6 6-2

(9) Karen Khachanov b. Ilya Ivashka 7-6 6-2

Jiri Lehecka b. Grigor Dimitrov 7-6 6-4

Jan-Lennard Struff b. (14) Alex de Minaur 6-3 6-2