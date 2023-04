Brasile, Zago nuovo allenatore del Coritiba. I tifosi non lo vogliono: “È razzista”

Antonio Carlos Zago, ex difensore della Roma, è il nuovo allenatore del Coritiba, ma l’annuncio ha scatenato le proteste dei tifosi. Il motivo? Il caso di razzismo che lo vide protagonista nel 2006, quando militava nella nella Juventude di Caxias do Sul. Era una partita contro il Gremio, in cui Zago venne espulso e, uscendo dal campo, indicò ripetutamente il proprio braccio, rivolgendosi anche all’avversario Jeovanio, a voler evidenziare di essere bianco. A distanza di 17 anni, e nonostante l’ex calciatore abbia più volte chiesto scusa, l’episodio torno a galla: ruppi organizzati della ‘torcida’ del Coritiba hanno postato sui social frasi e immagini con scritte “Razzismo No”, “Dica No al razzismo” o “La nostra storia l’hanno fatta anche i neri”.