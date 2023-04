Formazioni ufficiali Empoli-Inter, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Empoli e Inter, sfida valida per la trentunesima giornata di Serie A 2022/2023. Prepara un ampio turnover Simone Inzaghi dopo le fatiche di Champions League e con l’imminente ritorno di Coppa Italia in programma mercoledì a San Siro contro la Juventus. In tanti potrebbero avere minuti in questa trasferta comunque delicata e da vincere dopo le ultime cinque disastrose uscite in campionato. Manca Mkhitaryan, che per un problema personale non è stato convocato. Con lui anche Skriniar, sempre alle prese con l’infortunio alla schiena. Il fischio d’inizio è fissato alle 12:30 di domenica 23 aprile, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI EMPOLI-INTER

EMPOLI: Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi

INTER: Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Bellanova, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Correa.