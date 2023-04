Calcio, Salvini: “Fondi Pnrr non per gli stadi. Investano i privati”

“Tutta Italia ha bisogni di stadi nuovi, più moderni, più sicuri, ma penso che ci siano privati che a Firenze, come a Milano, a Roma, come ovunque, che possano investire denari privati. I fondi del Pnrr servono per le scuole, per le ferrovie, per sistemare le case popolari, non per gli stadi”. Lo ha detto il vicepremier e ministro per le Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini in merito alla bocciatura da parte della commissione europea dello stanziamento di fondi del Pnrr per gli stadi di Firenze e Venezia.