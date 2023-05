Brancaccio-Boulter oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Roland Garros 2023

Nuria Brancaccio affronterà Katie Boulter nel primo turno delle qualificazioni del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione. Esordio assoluto in un torneo major per la tennista campana, che dopo ottimi risultati in questo inizio di 2023 si è guadagnata saldamente un posto tra le prime 200 del ranking mondiale. A Parigi pesca una testa di serie, ma possibilmente tra le migliori che potessero capitarle. Boulter gioca a tratti un buon tennis, ma di certo non è una specialista del rosso. Nelle scorse settimane è stata impegnata in alcuni tornei sul veloce asiatico per prendere un po’ di punti e risalire la classifica, considerando i tanti infortuni avuti nel corso della carriera.

Brancaccio e Boulter scenderanno in campo oggi, martedì 23 maggio, come 4°match dalle ore 10:00 Court 2. Non è prevista una copertura televisiva. Gli appassionati, tuttavia, potranno seguire la partita attraverso la piattaforma streaming Discovery+ (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà questo incontro e tutto il torneo di qualificazione garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news e approfondimenti durante il corso della settimana.