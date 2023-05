Malagò: “Se Ucraina boicotta tornei passa dalla parte del torto”

“La questione degli atleti russi e bielorussi è chiusa, deve essere solo formalizzata. Per le competizioni internazionali in Italia, come i Mondiali di scherma, sarà possibile dare un visto agli atleti russi e bielorussi a patto che rispettino le restrizioni del Cio. Ci sono tali vincoli che i primi ad essere arrabbiati sono i russi, ma se non accettano queste condizioni è un problema loro. A questo punto l’Ucraina non può pensare di boicottare una manifestazione perché altrimenti passa dalla parte del torto“. Lo ha dichiarato Giovanni Malagò, presidente del Coni, nel suo intervento durante il Consiglio Nazionale.