Boxe, Mondiali Tashkent 2023: Lenzi e Camiolo out all’esordio

Anche oggi arrivano poche soddisfazioni dai Mondiali maschili di boxe in corso di svolgimento a Tashkent, in Uzbekistan. Diego Lenzi, alla sua prima esperienza internazionale, è stato sconfitto nei sedicesimi di finale nella categoria +92 Kg. Il 21enne romagnolo si è arreso con verdetto unanime (5-0: tre 30-27, un 30-26, un 29-28) al cubano Fernando Alejandro Arzola Lopez. Non è andata meglio ad Alessio Camiolo, out nei trentaduesimi di finale nella categoria -51 Kg. Il giovane atleta siciliano è stato sconfitto dal rappresentante del Bahrain, Azat Makhmetov, per split decision (3-2).