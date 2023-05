Dall’Inghilterra: il Milan fa sul serio per Loftus Cheek, ma il giocatore dovrà tagliarsi ingaggio

Il Milan deve ancora guadagnarsi sul campo una qualificazione in Champions League. che sarebbe vitale per l’importanza di trattenere i big e di provare a prendere profili importanti. Uno di questi potrebbe essere quello di Ruben Loftus Cheek, in uscita dal Chelsea nella prossima estate. In Inghilterra sono sicuri che Maldini si getterà all’affondo per il centrocampista inglese nel prossimo giugno. L’ostacolo sarà quello di trovare un accordo sull’ingaggio del giocatore: Loftus Cheek se vorrà approdare a Milano dovrà tagliarsi l’ingaggio.

Secondo quanto riportato London Evening Standard , il Milan sarebbe pronto a rinforzare la zona mediana di campo con il nome di Loftus Cheek che sarebbe uno dei primi della lista di Paolo Maldini. La situazione contrattuale del giocatore, in scadenza con il Chelsea nel 2024, aiuterebbe anche la buona riuscita delle operazione a cifre contenute per il classe 1996. Ciò che frenerebbe il tutto potrebbe essere l’eccessivo ingaggio percepito finora dal Loftus Cheek al Chelsea: per approdare in quel di San Siro il centrocampista inglese dovrà tagliarsi l’ingaggio attuale di 4 milioni di euro a stagione.