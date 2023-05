La Roma pronta a chiedere l’accesso agli atti: Mourinho sarà in panchina contro l’Inter

Le scintille fra Josè Mourinho e Chiffi in Monza-Roma ha portato ad un vero e proprio nuovo capitolo della saga dello Special One contro gli arbitri italiani. La Procura Federale ha aperto nel day after del match un’indagine sui comportamenti dello stesso Mourinho nei confronti di Chiffi. La Roma, d’altra parte, per rispondere all’apertura è pronta a chiedere l’accesso agli atti, secondo quanto riportato da LaPresse.

La procura Figc accusa Mourinho di violazione degli articoli 4.1 e 23.1 del codice di giustizia sportiva. Il club giallorosso avrà a disposizione una settimana di tempo per preparare poi la strategia difensiva assieme al tecnico portoghese. Quello che appare certo ed ovvio è che il prossimo sabato 6 maggio Mourinho potrà sedere sulla sua panchina dell’Olimpico per seguire da vicino la sua Roma contro l’Inter, in un vero e proprio spareggio Champions League.