Euro 2024, anche Gravina e Spalletti presenti al sorteggio di Amburgo

Si avvicina il sorteggio degli Europei del 2024, in programma sabato 2 dicembre a partire dalle ore 18:00 ad Amburgo. Attesa per l’esito dell’urna tedesca e saranno il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, il segretario generale Marco Brunelli, il Ct Luciano Spalletti e il capo delegazione della Nazionale, Gianluigi Buffon a presenziare. Qualificati in virtù del secondo posto nel Gruppo C alle spalle dell’Inghilterra e inseriti al sorteggio in quarta fascia, gli Azzurri conosceranno le avversarie del girone della fase finale.

Le 24 squadre saranno suddivise in quattro urne, in base al piazzamento e ai punti conseguiti nelle qualificazioni. La Germania padrona di casa è inserita nella prima urna, quella delle teste di serie, insieme alle 5 migliori prime delle qualificazioni. Nella seconda urna le altre 5 prime classificate e la migliore seconda (Austria). A seguire l’urna 3 con altre 6 seconde e l’urna 4, con le tre seconde che hanno il punteggio più basso, tra le quali l’Italia, e le tre qualificate dai play off.